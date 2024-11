Gaeta.it - Malattie epatiche: impatto informativo e prevenzione nella dodicesima edizione del corso “L’epatologia nel terzo millennio”

Facebook WhatsAppTwitter Ledel fegato costituiscono un’importante sfida per la salute pubblica, con conseguenze che richiedono un’attenzione crescente fin dalla giovane età. L’evento “nel“, previsto per il 29 e 30 novembre all’Archivio di Stato di Napoli, affronta questa tematica cruciale, analizzando vari aspetti legati alla salute epatica, dalla programmazione sanitaria all’alimentazione, dagli effetti dell’alcol nei giovani alle terapie attualmente disponibili. Promosso dall’ospedale evangelico Betania e guidato dal dottor Ernesto Claar, direttore dell’unità operativa di Epatologia, l’incontro mira a divulgare conoscenze e innovazioni in questo campo.Dati allarmanti sulledel fegato in CampaniaLa Campania è storicamente una regione colpita da un alto tasso di