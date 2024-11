Liberoquotidiano.it - Giuseppe Iannino, Shop Car: “Mercato dell'auto. Serve attenzione a trasparenza sull'usato”

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Palmi (RC), 26 novembre 2024 L'amministratorea concessionaria calabrese è punto di riferimento anche per noleggio e vendita di veicoli commerciali: “I dettagli nel rapporto con la clientela fanno la differenza. Fondamentali l'assistenza e le garanzie in tutto l'arco di finanziamento”Il, è forse oggi quello che vive le prospettive più difficili da decifrare. L'elettrico e i dubbi sul 2035 come termine ultimo per la vendita di vetture a motore endotermico, stanno infatti contribuendo a generare incertezze fra i consumatori, soprattutto per quanto riguarda le scelte sui nuovi acquisti.«Negli ultimi anni ilè diventato molto complesso – conferma, amministratorea calabreseCar – Al di là dei moi prodotti, oggi più che mai è il prezzo a dettare spesso le ragioni di un acquisto».