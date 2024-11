Taglio o messa in piega gratis a chi non può permetterselo | l’iniziativa natalizia di una parrucchiera pontina con un cuore grande così

Leggi su Dayitalianews.com

Come successo nel 2023, anche per il 2024 Assunta Pagliaroli, di professione, ha deciso di dedicare parte del suo tempo libero a quelle signore che, per un motivo o per l’altro, non possono permettersi di usufruire dei suoi servizi, e lo farà ovviamente a titolo gratuito.Susy è di Terracina ma vive ormai a Sezze da 25 anni e proprio sui Lepini, in via Resistenza, ha il suo negozio, inaugurato nel giugno del 2023.Questo l’annuncio lasciato sulla pagina facebook Sei di Sezze se: “Buongiorno da Susy. oggi che è la giornata contro la violenza sulle donne Susy vuole fare un regalo (come lo scorso anno) invito tutte quelle donne che per un motivo o l’altro nn si sentono belle, nn possono permettersi undi capelli per vari motivi, nn sanno valorizzare la bellezza che già hanno, per mancanza di stima di voglia, perché un amore sbagliato le ha distrutte, perché rimaste senza un lavoro per vari motivi nn riescono a regalarsi una seduta dal parrucchiere, perché la vita le ha colpite con una malattia e hanno perso i loro capelli e nn si vedono più belle.