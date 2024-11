Gaeta.it - Sviluppo e tutela delle aree castanicole nel Lazio: il progetto da 300mila euro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilavvia unsignificativo per il rilancio, un’iniziativa approvata dalla Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca. Sottoposto dall’assessore all’Agricoltura e al Bilancio, Giancarlo Righini, questopilota non solo si propone di rinvigorire la filiera del “Castagno da Frutto“, ma anche di affrontare tematiche legate alla biodiversità e alle problematiche fitosanitarie. Il supporto dell’agenzia regionale Arsial e dell’Università della Tuscia aggiunge un’importante dimensione scientifica a questo ambizioso programma.Le azioni previste per la rinascitaIlprevede tre azioni distinte, finanziate con un investimento complessivo di. La prima fase coinvolge la produzione di ventimila piantine di castagno da frutto, realizzate in un arco di tre anni.