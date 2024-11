Ilgiorno.it - Il terreno della bonifica. Un’altra asta accanto alla ex Lombarda Petroli

Il Tribunale di Monza riprova a vendere all’i terreni dell’Immobiliare Villasanta, abbassando di oltre mezzo milione di euro il prezzo base. Il 4 ottobre scorso è andata deserta la vendita degli ultimi beni in liquidazionesocietà posta dai giudici in concordato preventivo, fissata a partire da 5 milioni e 600mila euro. Si ritenta il prossimo 22 gennaio, prezzo base sceso a 5 milioni e 40mila euro. Il lotto di beni da aggiudicare è costituito da "terreni e fabbricati fatiscenti da demolire oltre a 2 cabine Enel, compresi tra la via Raffaello Sanzio (a nord), Viale Monza (ad est) e via Enrico Mattei (a sud e nella parte centrale), con una superficie territoriale di circa 127mila metri quadrati". Con la precisazione che nell’area "sono presenti 4 lotti già edificati di proprietà di terzi" per circa 20mila metri quadrati, "oltre ad un distributore di carburante funzionante (di proprietà di terzi) in previsione di ristrutturazione con colonnine per il gas ed elettriche, manutenzioni, rifacimenti" con "superficie ancora edificabile ex novo pari a quasi 40mila metri quadrati".