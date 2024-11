Lanazione.it - Attenti ai finti volontari dell’Avis, rubati i calendari dell’associazione

Arcola (La Spezia), 25 novembre 2024 – Attenzione aiAvis. Ad Arcola l’associazione mette in guardia i cittadini, perché isono stati vittime di un furto e qualcuno potrebbe spacciarsi per operatoreper entrare nelle case. Sabato pomeriggio sul territorio istavano distribuendo ie hanno subito un gesto spregevole, sono stati dedeie del carrellino, il timore è che qualcuno possa fingersio Avis, bussare alle porte con la scusa della consegna deie ingannare qualche persona: “Aprite a chi conoscete – dicono dall’associazione –, siamo sempre noi da tanti anni, ci conoscete bene, non fidatevi di qualcuno che non sapete chi sia”. La distribuzione deiè una pratica che avviene sempre nel periodo natalizio, un segnale di amicizia tra l’associazione, i suoi soci, i simpatizzanti, e verso chiunque abbia piacere a tenere in casa uno che è anche un segnale per il lavoro importante diato che l’Avis, come altre associazioni svolgono.