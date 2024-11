Biccy.it - The Voice Grecia: ragazza canta La Noia di Angelina, reazione dei giudici

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata delle blind audition di Thee una concorrente ha stupito i giurati portando una canzone in italiano. Elena hato(con una pronuncia perfetta) LadiMango ed ha convinto tutti e quattro i giurati del programma, che si sono girati.ElenaLaa The.La concorrente non appena ha finito dire ha ringraziato i giurati ed ha spiegato come mai hato in un perfetto italiano: “Ho diciassette anni. Per metà sono greca e per l’altra italiana, ecco come mai hoto così. Frequento anche una scuola dove si parla greco e italiano. Grazie mille per esservi girati. Se mi sono iscritta io al programma? No l’ha fatto mia cugina. Lei si chiama Marialena. Io non ne sapevo nulla. Mi hanno chiamato a scuola e mi hanno detto che sarei potuta venire qui a The