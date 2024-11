Formiche.net - Più difesa e meno ambientalismo. Le sfide dell’Ue viste da Castellani

Leggi su Formiche.net

La designazione di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione, naturalmente è una vittoria della premier Giorgia Meloni.Infatti, se si guardia la composizione della Commissione, tutti i membri appartengono a uno dei tre partiti della grande coalizione Ursula. Ce n’è solo uno che appartiene al gruppo dei Conservatori (Ecr), che è lì in quanto espressione del governo italiano. Il frutto di un accordo, mal digerito dai socialisti, fra il presidente del Consiglio e Von der Leyen.Fitto rappresenta quindi uno spostamento a destra della Commissione, ma apre la strada a possibilità di collaborazione – prevedibilmente a singhiozzo – tra la i popolari e i conservatori.In Italia dunque assistiamo alla ricostruzione di un sistema politico bipolare, che ha in questo conservatorismo realista –euroscettico – di FdI il suo polo principale, con accanto un partito moderato che si è rafforzato – Forza Italia – e un partito che ha virato verso la destra nazionalista – la Lega – che tende a perdere molti voti.