Ilfattoquotidiano.it - M5S, seconda giornata di Nova con l’incognita Grillo. Arriva Wagenknecht. Alle 15 si chiude il voto sui quesiti, poi Conte darà i risultati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono iniziati poco dopo le 10:30 a Roma gli appuntamenti delladi, evento conclusivo dell’assemblea costituente del M5s. Anche domenica sono migliaia gli iscritti che affollano il Palazzo dei Congressi di Roma. Il quorum nelle votazioni suionline è stato raggiunto sabato pomeriggio, oggi si sapranno idefinitivi. Poi ci sarà il discorso finale del leader Giuseppeche comunicherà l’esito, da cui potrebbero derivare modifiche sostanziali allo Statuto del Movimento. Si deciderà tra il resto se diminuire i poteri o cancellare il ruolo del garante, se estendere il limite dei due mandati, come modificare nome e simbolo del M5s. Tra inon statutari, quelli che riguardano il posizionamento politico dei 5s e leanze. Restadi un eventuale intervento o messaggio del fondatore Beppe, che finora non si è visto se non sulle magliette deistatori entrati in sala gridando “onestà” e “dimissioni”.