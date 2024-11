Il Movimento 5 stelle elimina Beppe Grillo Sì anche all’abrogazione del limite dei due mandati – Il video

Leggi su Open.online

Il parricidio è compiuto. Gli iscritti delhanno votato per «re», termine realmente usato nel quesito, la figura del garante. Ovvero,, che ha fondato ilinsieme Gianroberto Casaleggio, non avrà più quei larghi poteri e quell’influenza garantitagli, finora, dall’incarico. I sì all’abolizione del ruolo disono stati pari al 63,24%, i no al 29,09%, gli astenuti il 7,67%. E c’è un’ulteriore indicazione sottoposta all’assemblea degli iscritti che suggella l’estromissione di: la maggioranza ha votato per abrogare la facoltà del garante di chiedere la ripetizione di una votazione sulle modifiche allo Statuto, attualmente prevista dall’articolo 10 dello statuto.Ma la trasformazione deloggi, 24 novembre, passada altre picconate alle fondamenta sulle quali, nel 2009, era nato.