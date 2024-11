Lettera43.it - Cop29, trovata l’intesa: gli aiuti climatici dei Paesi ricchi aumentano fino a 300 miliardi

Dopo due settimane di negoziati, alladi Baku è statasull’aumento degliaiin via di sviluppo. Dagli attuali 100di dollari all’anno previsti dall’Accordo di Parigi, si arriverà gradualmente a 300all’anno nel 2035. Approvato inoltre il mercato internazionale del carbonio, che permetterà agli Stati di investire in progetti di decarbonizzazione all’estero.Iemergenti avevano chiesto 1.300 dollari diall’anno già dal 2025La Cop in Azerbaigian avrebbe dovuto chiudersi venerdì 22 novembre, ma l’accordo sugli(il dossier più importante) non era stato raggiunto. Iemergenti e in via di sviluppo avevano infatti respinto la bozza di documento finale contenente l’impegno deisviluppati ad arrivare a 250di dollari all’anno per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico.