Ilrestodelcarlino.it - Un messaggio di speranza. Si corre per fermare la violenza sulle donne

Unchiaro: ’No alla’. E un impegno per tutti, nessuno escluso. Prosegue la settimana di eventi contro la. Proposta dalla Rete anti, composta dalle Unioni Valle del Savio e Rubicone Mare, Ausl Romagna, forze dell’ordine e associazioni di volontariato, ‘Ora esplode la voce’ prosegue nel territorio con una serie di iniziative. Gli appuntamenti, avviati il 19 novembre, saranno proposti fino a lunedì 25, data in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della. Per tutti gli sportivi e gli amanti delle camminate, domani alle 9, si parte di corsa con WiRun 2024 a cura dell’associazione Women in Run Ads Cesena. Nel pomeriggio alle 18 al teatro Bonci andrà in scena ‘Piacere, Denaro’, conferenza spettacolo per un’attrice e un’economista, con Azzurra Rinaldi e Antonella Questa.