Testimone d'accusa di Agatha Christie con Vanessa Gravina e Giulio Corso

Arezzo, 23 novembre 2024 – Dopo il sold out del primo spettacolo, entra nel vivo la stagione di prosa del Teatro degli Antei, organizzata dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. Martedì 26 novembre (ore 21:00)portano in scenadicon la regia di Geppy Gleijeses e la partecipazione straordinaria di Paolo Triestino.è molto probabilmente il più bel dramma giudiziario di. Nata come racconto nel 1925 e in seguito trasformata in commedia teatrale a tutti gli effetti, l’opera fu adattata per il cinema dal grande Billy Wilder e aveva come protagonisti Charles Laughton, Marlene Dietrich e Tyrone Power. Suspense, intrighi, misteri, tratteggiati con l’inarrivabile capacità di sparigliare le carte di cui l’autrice inglese fu assoluta maestra, sono il sale di questa splendida partitura dell’inganno che si conclude con un doppio colpo di scena imitato più volte e rimasto insuperato.