Bergamonews.it - Parma-Atalanta, Ballando, Sapiens o il Grande Fratello? La tv del 23 novembre

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, sabato 23, su Dazn si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per la tredicesima giornata del Campionato di Serie A.Su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.Il programma con protagonista 13 personaggi Vip che impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.Il ballerino per una note sarà Alberto Matano.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La lettera”: al funerale di Shorty, Luca cerca di convincere Marcos ad accettare il Programma Protezione Testimoni. Nel frattempo, Sancho Zamora, dopo trent’anni, torna negli U.S.A. per vendicare la morte del figlio.