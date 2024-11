Uominiedonnenews.it - Il Patriarca 2, Terza Puntata: Nemo In Carcere!

Il2,finisce indopo un breve periodo di latitanza. Raoul continua a mettere in atto i suoi piani contro di lui!Il2 prosegue e, nel corso del terzo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta. La sua latitanza sarà breve e Bandera finirà in. Il protagonista inizierà a farsi delle domande su come sia stato possibile tutto questo, e rimarrà in attesa di scoprire come sia avvenuto il complotto. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il2: dove eravamo rimasti?Le macchinazioni di Raoul iniziano a metterein serio pericolo. Infatti, finisce per essere accusato dell’omicidio del giovanissimo testimone che vide l’omicidio di Franco Buscemi. Fu proprioad assassinare quest’ultimo, ma non è stato lui a togliere la vita al bambino che, per errore, vide tutta la scena.