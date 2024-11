Movieplayer.it - Il corpo, la recensione: un thriller pop dove il cast fa la differenza

Vincenzo Alfieri dirige un film (remake) tutto d'un pezzo, che gioca sull'atmosfera e sul valore della verità. A volte troppo caricato, ma comunque godibile. Anche grazie ai protagonisti. Presentato al Torino Film Festival, al cinema dal 28 novembre. Due adattamenti indiani (di cui uno non ufficiale), uno coreano e, ora, anche un adattamento italiano. Lo spagnolo Oriol Paulo piace molto ai nostri autori, e così dopo il remake di Contratiempo (manuale di tensione), ecco un'altra ispirazione che arriva da un altro suo lungometraggio, El cuerpo. Iniziamo col dire che la revisione firmata da Vincenzo Alfieri, e tradotta appunto ne Il, è un buon film. Un film di suggestioni, di contesti, di concetti e di dettagli. Non c'è dubbio che la struttura, volutamente oleosa e volutamente fetida, sia di quelle altamente cinematografiche (e in qualche modo volutamente .