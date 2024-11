Superguidatv.it - Ennio Doris – C’è anche Domani: trama, cast e quando in tv

– C’è” è il film autobiografico dedicato alla vita dell’imprenditore che da zero ha fondato Banca Mediolanum. Scopriamo insieme il, laandrà in onda.– C’èin tvImprenditore, banchiere e fondatore di Banca Mediolanum.è stato il protagonista indiscusso della finanza italiana e ora Mediaset ha deciso di mandare in onda un film sulla sua vita. “– C’è”, sarà trasmesso domenica 24 novembre 2024, in prima serata, su Canale 5.Una data non casuale dato che l’imprenditore è venuto a mancare proprio il 24 novembre del 2021. Ma di cosa parla il film? Tratto dall’autobiografia “C’è”, la pellicola parte dall’ottobre 2008 dopo il fallimento della quarta banca americana, la Lehman Brothers.