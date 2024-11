Lanazione.it - Beyfin rullo compressore. Primo e una valanga di gol

Leggi su Lanazione.it

Comanda ila punteggio pieno nel campionato di serie A di calcio a 7 promosso dall’Msp. La capolista ha finora centrato tre vittorie su altrettanti match disputati: l’ultima è stata l’11-0 rifilato all’Hellas, in un match a senso unico. La prima della classe comanda con due punti di vantaggio sui Fedelissimi e sul Real Pavo, reduci dal pareggio per 2-2 col Manchester e dal 2-2 contro il Soccer Guglia. Un doppio pareggio che è costato a entrambe la vetta. Chi fa fatica a risalire la china è il Mezzana Club, quarto a tre punti dalla vetta, ma con una partita in più, reduce da due ko di fila: l’ultimo è il 2-1 subìto dall’Fc Hlb. Nell’altro match del quarto turno finora disputato da segnalare la vittoria rotonda 5-2 del Soccer Guglia ai danni dei Real Colizzati. Tornando al turno precedente, da sottolineare il pareggio 4-4 fra Somos Estos e Fc Hlb, e l’affermazione per 3-1 dell’All Beck’s contro il Chelsea.