Lettera43.it - Sondaggi politici: cresce Avs, in calo Fratelli d’Italia

Leggi su Lettera43.it

Mentre si attendono possibili ripercussioni post elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, i nuovielaborati da offrono uno spaccato sulle tendenze elettorali.ha registra una lieve flessione dello 0,4 per cento, attestandosi al 29,1 per cento. Nonostante segnali tutt’altro che incoraggianti dalle urne, la Lega segna suo miglior risultato dai tempi delle elezioni europee, raggiungendo l’8,9 per cento con un incremento dello 0,2. Il Movimento 5 Stelle, altro grande sconfitto in Umbria ed Emilia-Romagna, rimane stabile: perla quarta volta nelle ultime cinque settimane, il dato dei pentastellati si conferma all’11,4 per cento.LEGGI ANCHE: Il Pd svetta, il M5s si auto divora: così l’alleanza è sempre più infattibileLieve rialzo per il Pd, ancoraItalia VivaTra le altre forze politiche, lieve rialzo dello 0,1 per cento del Pd, che è salito al 22,8 per cento, mentre Forza Italia è rimasta stabile al 9,2 per cento.