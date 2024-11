Ilgiorno.it - Socialmente pericoloso. Verso una Rems

Aimiose Osarumwense, 45 anni, nigeriano, è. L’unica struttura adeguata per lui è una(attualmente si trova a Castiglione delle Stiviere). A questa conclusione è giunto il dottor Biza a cui il pm aveva chiesto una integrazione della perizia (anche quella effettuata dal dottor Biza) che aveva stabilito che al momento dei fatti il 45enne non era capace di intendere e volere. Aimiose Osarumwense aveva ucciso a coltellate la sua compagna e connazionale Joy Omoragbon, 49 anni: l’omicidio il 28 marzo. Nell’udienza di oggi in Corte d’assise (presidente Ingrascì, a latere la collega Mazza) in pratica è stata confermata l’incapacità di Osarumwense e per questo potrebbe essere assolto perché non imputabile. Il 15 gennaio la discussione. Joy Omoragbon venne uccisa nel monolocale di via Donizetti a Cologno, dove da anni viveva con Aimiose.