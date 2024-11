Sequestrati dalla Finanza 100 bulbi di papavero da oppio in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

100didaa Terracina: Operazione della Guardia diIn un’importante operazione antidroga condotta nelladi, i militari della Guardia dihanno individuato e sequestrato circa 100dida, una sostanza usata per la produzione di stupefacenti. L’azione, svolta con particolare attenzione al contrasto dello spaccio e della detenzione di droga, ha visto protagonista la Compagnia della Guardia didi Terracina.Operazione delle Fiamme Gialle a Terracina:diL’operazione, parte di un piano di controllo del territorio, è stata condottaCompagnia di Terracina, con l’obiettivo di intensificare la prevenzione e la repressione del traffico di stupefacenti. La droga è stata rinvenuta in possesso di un soggetto di nazionalità indiana, fermato per un controllo di routine in una strada periferica della cittadina.