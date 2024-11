Gaeta.it - Pizzoli in rosso: campagna di sensibilizzazione sulla violenza di genere

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Comune di, in provincia de L’Aquila, ha avviato una significativadidiintitolata “in Red”. A partire dal lunedì 25 novembre, in coincidenza con la Giornata Internazionale contro lasulle donne, l’iniziativa si propone di sensibilizzare la comunitàtematica, coinvolgendo diverse realtà locali. La manifestazione prevede un programma di eventi insieme alla collaborazione della Questura di L’Aquila, dell’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” e della Parrocchia di Santo Stefano.Illuminar giovedi 25 novembre come simbolo di solidarietàIl 25 novembre rappresenta una data cruciale nel calendario delle lotte contro ladi. In tale occasione, il municipio disarà illuminato di, un gesto simbolico che rappresenta la solidarietà verso tutte le donne vittime di