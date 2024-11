Gaeta.it - Milano ricorda Roberto Maroni: applauso commosso alla sanità del Carroccio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il ritorno dell’attenzione sulla figura disi è manifestato in occasione degli stati generali dellaorganizzati dLega a. L’evento, tenutosi presso l’Auditorium Gaber del Palazzo Pirelli, ha attirato un vasto pubblico, desideroso di rendere omaggio a un leader che ha lasciato un segno profondo nella gestione dellain Lombardia. A due anni dsua scomparsa, il ricordo diè stato celebrato con un lungo, sottolineando il valore della sua eredità politica e amministrativa.L’argomento centrale:e leadershipLaè stata al centro del dibattito durante l’incontro, con diversi interventi dei membri di spicco della Lega. Armando Siri ed Emanuele Monti hanno aperto la giornata, sottolineando l’impatto dicome governatore della Regione Lombardia e come ex ministro.