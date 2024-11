Quotidiano.net - L’arte oltre la musica: Carboni si mette in mostra

Rio Ari O. Luca40 anni trae arte è ladi quadri, disegni, progetti, schizzi ecurata da Luca Beatrice e prodotta da Elastica, che raccontano il volto inedito di Luca, 62 anni, in occasione dell’anniversario dell’uscita del primo disco .intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film del 1984, grazie al quale il cantautore bolognese scoprì il mondo dell’immagine. Quarant’anni dopo arriva la voglia di uscire allo scoperto con la sua produzione pittorica che corre parallela alla, il suo primo amore cui ritornerà presto, dopo due anni di sospensione a causa della malattia oggi risolta. Luca, perché lasi intitola Rio Ari O, ritornello di Ci stiamo sbagliando? "Qual è la prima cosa che la gente ha sentito di me, appena ha messo la puntina del giradischi sul disco, prima ancora di ascoltare che pronuncio ci stiamo sbagliando ragazzi? È proprio Rio Ari O, una frase nata per gioco in studio con Lucio Dalla".