Oasport.it - Hockey ghiaccio: in Alps League arrivano successi per Cavaliers, Renon, Vipiteno e Merano

La serata dell’ha regalato gol, emozioni e diverse vittorie alle squadre italiane impegnate in uno dei campionati intercontinentali disu.Si parte dal successo di misura degli Unterlandche hanno piegato 1-0 il Bregenzerwald, grazie alla rete di Sullmann Pilser, per poi passare al larghissimo 7-1 con cui il, trascinato dalla tripletta di Cuglietta, ha trafitto l’HK RST Pellet Celje.Importante anche il 6-5 con cui i Broncoshanno superato il KHL Sisak, in una partita da montagne russe decisa dalla zampata di Sanvido a poco meno di 10 minuti dalla fine, così come il 3-2 di uncapace di piegare i Red BullJuniors, con le segnature di Rein, Golser e Nakajima.A referto anche una sconfitta: l’1-4 interno patito dal Gherdeina contro l’Adler Stadtwerke Kitzbühel.