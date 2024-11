.com - Daniele Virgili parla coi colleghi: “onoro la divisa”

, il vigile ferito è tornato are. E l’ha fatto via radio con i: “la, vi voglio bene. Queste sono state le sue parole.Il giovane agente della polizia locale è stato protagonista, suo malgrado, di un grave incidente sulla via Tiburtina, che gli ha causato l’amputazione di una gamba.ha ricevuto l’affetto e la vicinanza da tutti i Gruppi di Roma.“la”:coidopo l’incidenteSono passati 16 giorni dal gravissimo incidente stradale che ha coinvolto tre agenti della polizia locale di Roma Capitale.sta meglio, certo, per quanto si possa dire una cosa del genere dopo il calvario che ha vissuto. Quali sono stati i fatti?Sulla via Tiburtina, il 6 novembre sera un carabiniere fuori dal servizio, ubriaco, ha travolto i vigili che si erano posizionati lì sul posto per i rilievi di un ulteriore incidente.