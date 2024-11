Calciomercato.it - 50 milioni per l’erede di Bremer: comunicato galeotto del club

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e la Juventus va a caccia di rinforzi, soprattutto dopo i gravi infortuni occorsi ae CabalSarà una sessione di mercato invernale particolarmente impegnativa per la Juventus e per il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli, a caccia di rinforzi per il reparto arretrato.Juventus, pista portoghese per la difesa (LaPresse) – calciomercato.itNonostante le intenzioni estive, gli infortuni di Gleisone Juan Cabal costringeranno la Juventus a tornare sul mercato nella sessione invernale. La squadra bianconera avrà bisogno di due difensori dato che siache Cabal rischiano di tornare in campo nella prossima stagione, o comunque sul finire di questa. I tanti impegni tra campionato e coppe della squadra di Thiago Motta spingerà il direttore tecnico Cristiano Giuntoli a portare alla corte del trainer bianconero Thiago Motta due volti nuovi per il pacchetto arretrato, prendendo in considerazione anche l’ipotesi di operazioni in prestito.