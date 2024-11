Ilfattoquotidiano.it - L’anziana sfrattata dal Vaticano ottiene altri tre mesi. Unione inquilini: “Proprietà sorda, ha continuato a pretendere lo sgombero”

Un rinvio di tre. E’ quanto ha ottenuto la signora Anna, inquilina dell’immobile in via del Gonfalone a Roma, didel Capitolo di San Pietro in, dove stamattina si è presentato l’ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto per finita locazione. “Lasi aspettava l’intervento delle forze dell’ordine, che invece non si sono presentate: ci sono rimasti male”, racconta la segretaria nazionale dell’, Silvia Paoluzzi, che ha mediato in favore dell’inquilina, una donna di 65 anni con diverse patologie certificate dai servizi sociali. A chiedere di rinviare l’intervento della forza pubblica, infatti, sono anche l’assessorato alle politiche sociali del Municipio e quello del Comune, che evidenziano “una condizione di estrema fragilità, come certificato dalla relazione prodotta dal personale dell’ufficio municipale preposto”, e la loro volontà di offrire gli strumenti necessari a una soluzione dignitosa.