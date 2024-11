Ipswich Town il CEO rivela | Ed Sheeran ha convinto un giocatore a trasferirsi da noi

Leggi su Sportface.it

Mark Ashton, CEO dell’, ha svelato un aneddoto riguardante Eddurante un evento Soccerex a Miami: “Quest’estate stavamo cercando di convincere unda noi e ci siamo resi conto che era un fan di Ed. Così l’abbiamo chiamato su Zoom, appena prima che salisse sul palco con Taylor Swift, e i due hanno parlato. Spero che sia stato un elemento chiave per far arrivare il“.Ashton non ha voluto svelare il nome del, ma ha detto che “sta segnando alcuni gol” e in breve la stampa britannica è risalita a Sammie Szmodics. Il 29enne irlandese è infatti arriva dal Blackburn ad agosto, esattamente il giorno dopo il concerto di Ede Taylor Swift a Wembley., il CEO: “Edhaunda noi” SportFace.