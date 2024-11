Iltempo.it - Ilary Blasi denuncia Totti. Ma il blitz della polizia la sbugiarda: “Ecco chi c'era con la figlia”

Leggi su Iltempo.it

Una serata di maggio 2023 si trasforma in un episodio che attira ancora una volta l'attenzione mediatica: Francesco, ex capitanoRoma, si trova coinvolto in una vicenda legale legata alladi otto anni. Poco dopo la mezzanotte, una pattugliasi presenta presso la sua abitazione a Roma Nord, dove la situazione viene prontamente chiarita dalla babysitter presente sul posto: il padre non è a casa, ma la piccola non è sola, c'è appunto la tata. A scatenare il tutto, riferisce il CorriereSera, è, conduttrice televisiva e ormai ex moglie di, che presenta unaper abbandono di minore. Secondo la, il padre avrebbe lasciato lasola in casa per trascorrere una serata fuori, violando il patto di fiducia genitoriale.