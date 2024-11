Oasport.it - Curling: l’Italia alza bandiera bianca contro la Svizzera agli Europei. Per le azzurre sarà finale per il bronzo

Ancora una volta, vince la. La compagine elvetica femminile ha dominato in lungo e in largonella semivalida per i Campionati2024 di. Un brutto K.O per Stefania Constantini e compagne, le quali hanno dovuto cedere il passo alle avversarie con un passivo pesante, 3-7, salutando la partita con due end di anticipo. È la dodicesima volta consecutiva che le nostre ragazze subiscono la sconfitta dalla squadra capitanata da Alina Paetz.Le svizzere fanno sentire la propria forza già nel primo turno quando, con il martello in mano, marcano subito due punti certificando un tipo di impostazione di gioco pressoché perfetta. La manovra delle avversarie funziona anche in difesa, come testimonia il secondo end concluso con un nulla di fatto e il terzo dove Constantini è di fatto costretta a prendersi solo un punto.