Romadailynews.it - Roma: narcotizzava anziana per derubarla, domestica arrestata

Una 37enne rumena accusata di rapina aggravata e utilizzo illecito di carte di credito. Indagini condotte dalla Polizia di Stato.Una donna di 37 anni di origine rumena è statadalla Polizia di Stato per aver narcotizzato un’con un succo di mirtillo arricchito con benzodiazepine, per poi sottrarle il portafogli e utilizzare le sue carte di credito per prelievi illeciti.L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è iniziata a ottobre, quando l’, dopo essersi ripresa da uno stato di incoscienza, ha raccontato l’accaduto agli agenti del VII Distretto San Giovanni.Secondo quanto riferito, la, che si era fatta assumere con la scusa di occuparsi delle pulizie, aveva guadagnato la fiducia della donna e approfittato di un momento di gentilezza per mettere in atto il suo piano.