Ilfoglio.it - La Russa: "Togliere la Fiamma dal simbolo FdI? Anche il mondo finirà prima o poi...". Rampelli: "Non si tocca"

ladaldi Fratelli d'Italia? "ilo poi..". E' con questa battuta che il presidente del Senato Ignazio Laha risposto all'intervista rilasciata dal ministro Luca Ciriani al Foglio. In cui il titolare dei Rapporti con il Parlamento dice: "Se vogliamo andare avanti, e noi certamente vogliamo guardare avanti cioè al futuro, allora arriveràil momento di spegnere la". Quella di Lanon è stata l'unica reazione nel partito di Giorgia Meloni. "Quando l'argomento dovesse essere posto nelle competenti sedi politiche, non vi sarà difficoltà ad affrontarlo", ha detto il capogruppo alla Camera diTommaso Foti. Mentre per il deputato Manlio Messina, "è un tema su cui io credo il partito si possa confrontare tranquillamente.Ormai è arrivato il momento di immaginare un percorso che ci possafar comprendereagli altri che il nostro è un partito maturo e aperto.