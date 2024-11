Ilfattoquotidiano.it - “Con la stretta alle intercettazioni si rischia la paralisi. Impuniti pure omicidi e rapimenti”: magistrati e giuristi fanno a pezzi la riforma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La nuovasulledi creare una “continua” nel sistema delle indagini. Peggio ancora: l’effetto della nuova normativa porterà a una riduzione del numero delle inchieste. Anche per reati gravi come l’o e il rapimento: “Se sequestri una persona meglio non prendere contatti con la famiglia della vittima per i primi 45 giorni“. Del resto il limite di un mese e mezzo per l’uso delleè incompatibile con quello dei due anni previsto per la conclusione delle indagini. “Sarebbe come dare a uno scienziato due anni per una ricerca, ma vietargli di usare il microscopio dopo i primi 45 giorni”.ed esperti stroncano senza appello le modifiche alla disciplina delle operazioni di intercettazione. Il disegno di legge presentato da Pierantonio Zanettin, esponente di Forza Italia, è già stato approvato al Senato ed è approdato alla Camera.