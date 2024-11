Lapresse.it - Cisgiordania, forze israeliane uccidono cinque palestinesi a Jenin

Ledi difesahanno reso noto di aver uccisodurante un raid inmartedì 19 novembre. Il gruppo militante Hamas ha poi identificato tre di loro come suoi combattenti. Isono stati uccisi nell’area del campo profughi di, nel nord del territorio occupato, che è stato un punto critico per la violenza israelo-palestinese negli ultimi anni, anche prima della guerra Israele-Hamas a Gaza.L’Idf ha detto che i militanti hanno sparato per primi contro di loro, attirando il fuoco di risposta che ha ucciso un sospettato ricercato e altre due persone. L’esercito di Tel Aviv ha aggiunto di aver trovato fucili ed equipaggiamento militare sul posto, di aver distrutto due strutture utilizzate per fabbricare esplosivi e smantellato esplosivi.