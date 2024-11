Isaechia.it - Anna Tatangelo paparazzata col nuovo compagno: ecco chi è e che lavoro fa (Foto)

Archiviata la relazione con il modello Mattia Narducci,ha ritrovato l’amore.La cantante è stata legata al 27enne piacentino per circa un anno ma lo scorso giugno la loro storia è giunta al capolinea. Dopo aver trascorso l’estate da single l’ex compagna di Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto il suo unico figlio Andrea, di 14 anni, è statain compagnia di unuomo. Già ad ottobre il settimanale Diva e Donna avevagrafato (QUI la) lainsieme all’attuale fidanzato rivelandone l’identità. Si tratta, infatti, di Giacomo Buttaroni, ex calciatore che oggi allena la squadra Juniores Nazionale del Roma City FC. Ha anche fondato il club sportivo Off Season Roma Eur ed è ben lontano dalle luci della ribalta.Di recente la cantante e l’ex calciatore sono stati nuovamente paparazzati insieme mentre si trovavano sul piazzale antistante la stazione Termini intenti a raggiungere la banchina.