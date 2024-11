Metropolitanmagazine.it - Alessandra Mastronardi, chi è il marito Gianpaolo Sannino e il mistero se stanno insieme o no

Leggi su Metropolitanmagazine.it

È apparso raramente al fianco dell’attrice, riservato ma costante, il dottore è stato il primo amore die, anche se entrambi hanno vissuto altre relazioni, alla fine si sono ritrovati un paio d’anni fa per non lasciarsi più. La nascita della lovestory traMasronardi e, lei la racconta così: «Avevo 20 anni e appena finito la serie I Cesaroni., che ha quattro anni più di me ed è salernitano, invece era venuto a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: “Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare”. E me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani,non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato.