Tour de force incredibile | 7 partite solo a dicembre Il calendario fino alla Supercoppa

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo il pareggio contro il Napoli a San Siro, la Serie A si prende una pausa per gli impegni delle Nazionali, ma sabato il campionato riprenderà con il match dell’Inter contro l’Hellas Verona al Bentegodi (ore 15). Questa sfida, valida per la 13ª giornata, saràl’inizio di undeper i nerazzurri che,al 2 gennaio, affronteranno una serie di impegni ravvicinati senza sosta. Da marzo, poi, ildiventerà ancora più fitto.Dopo Verona, l’Inter tornerà in Champions League martedì 26 novembre per sfidare il Lipsia. A, si aggiungerà la Coppa Italia: gli ottavi contro l’Udinese sono fissati per giovedì 19. In totale, il mese vedrà i nerazzurri in campo sette volte in 28 giorni. A gennaio, laItaliana contro l’Atalanta (2 gennaio a Riyadh) aprirà il 2025.