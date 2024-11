Inter-news.it - Serie A Femminile, classifica 10º turno: l’Inter Women accorcia!

Il decimo turno volge al termine. Dopo l'ultimo successo in campionato contro la Lazio, l'Inter Women conquista un'altra vittoria in trasferta sul campo della Sampdoria. La Fiorentina si porta avanti solo di un punto, mentre la Roma resta attaccata dietro alle nerazzurre. Ecco come cambia la classifica di campionato dopo la decima giornata.

1) Juventus 26
2) Fiorentina 22
3) INTER 21 punti
4) Roma 21
5) Como 16
6) Milan 13
7) Lazio 6
8) Napoli 6
9) Sassuolo 5
10) Sampdoria 3