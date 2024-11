Giorgia Meloni lo aveva detto a Matteo Salvini | Così perdiamo l’Umbria E adesso punta al Veneto

Leggi su Open.online

Lei l’in privato: «Con la Tesei. Non insistere. Non ha fatto bene in questi anni. Cambiamo candidato, ascoltami». Eincassa sì la sconfitta in Umbria insieme al resto del centrodestra. Ma guarda anche ai risultati interni, che vedono Forza Italia sorpassare la Lega, con un certo interesse. Perché il Carroccio, che contende a Fratelli d’Italia la leadership della destra della coalizione, esce ridimensionato dalle urne in Emilia-Romagna e in Umbria. E secondo la premier «con queste percentuali non può pensare di mantenere la guida die Lombardia». Ma soprattutto,deve incassare la sconfitta definitiva del suo progetto di Lega Nazionale. Mentre il partito continua a rimanere da anni intorno al 7% nonostante sia al potere.