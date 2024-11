Thesocialpost.it - Forza Italia sorpassa la Lega: resa dei conti nel centrodestra dopo le Regionali

Giorgia Meloni esprime i suoi complimenti ai trionfatori e porge i suoi ringraziamenti ai perdenti, mentre Antonio Tajani si rallegra per la crescita di. Matteo Salvini, invece, cerca conforto in un «gli elettori hanno sempre ragione», che nasconde malamente la delusione per i risultati che infliggono allauna seria battuta d’arresto.Leggi anche:, esulta il centrosinistra: Proietti vince in Umbria, De Pascale in Emilia-RomagnaIltenta di superare senza eccessivi drammi il 2-0 parziale subito nel fine settimana, in un anno che era iniziato con un 6-1, chiudendo con un più modesto 4-3. I numeri evidenziano difficoltà e problemi, dando l’impressione di un’inversione di tendenza. Tuttavia, i partiti della coalizione non escono dallein Emilia-Romagna e Umbria con lo stesso spirito.