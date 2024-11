Lanazione.it - La medicina generale alza la voce: "E’ giusto indignarsi per i disagi. Ma non abbiamo indetto sciopero"

"E’che i colleghi siano indignati per come sta andando con le ricette dematerializzate e con il fatto che per il rinnovo del nomenclatore non siano stati avvertiti per tempo. Una situazione che rende difficile lavorare e anche fornire spiegazioni agli assistiti, che hanno nei medici di famiglia i loro interlocutori col servizio sanitario pubblico. Ma mi preme sottolineare che parlare di, riferendosi all’atto di protesta organizzato per stamani alle 12,30 da alcuni colleghi, che si asterranno dal lavoro per dieci minuti, non è corretto. Lovero e proprio vieneda una sigla sindacale e con altre modalità". Alessandro Benelli, segretario provinciale della Fimmg (Federazione medici di) parla chiaro sul caos ricette dematerializzate. "Una situazione di cui, come sindacato, ci siamo fatti carico già da tempo, come ho avuto modo di scrivere in una lettera inviata ai nostri associati l’8 novembre scorso – spiega – Siamo certi che lavorare così è impossibile per i continui blocchi sul sistema informatico che dovrebbe permettere ai medici di famiglia di inviare le ricette sia dei farmaci che degli esami per via telematica ai propri assistiti.