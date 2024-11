Quotidiano.net - Chi era Amar Kudin, il ‘poliziotto rugbista’ morto nello schianto tra volanti a Roma

, 18 novembre 2024 - Èmentre era in servizio il poliziotto 32enne, vittima di un terribiletra due. Atleta promettente delle Fiamme Oro, era appena passato al Civitavecchia Rugby per il campionato di Serie A. Ieri l’ultima partita sul campo di Livorno prima della tragica scomparsa. “L’intero club si stringe intorno a lui e alla sua famiglia in un profondo dolore. Una notizia che ha sconvolto tutta la squadra che insieme a lui aveva disputato proprio ieri la partita di Livorno”, fa sapere la società Civitavecchia Rugby Centumcellae. Chi eraLa promettente carriera Chi eraera un giocatore di grande esperienza, stimatissimo da tutti”, raccontano dalla società che lo scorso agosto aveva annunciato l’acquisto del poliziotto per la stagione 2024/25 del campionato di Serie A.