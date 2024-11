Gaeta.it - Accesso scontro tra Elon Musk e Boris Epshteyn su nomine del nuovo governo Trump

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, imprenditore noto per il suo ruolo alla guida di Tesla e SpaceX, si è trovato protagonista di un acceso confronto con, avvocato e consigliere vicino al neoeletto presidente statunitense Donald. Questo conflitto è avvenuto durante una cena a Mar-a-Lago, residenza diin Florida, nei giorni seguenti alla sua affermazione elettorale. L’argomento del diverbio ruotava attorno alleper ilgabinetto, tema di rilevanza strategica in un momento di transizione politica cruciale.I dettagli dellotraedSecondo le informazioni diffuse dalla testata Axios, il confronto sarebbe stato acceso, conche avrebbe messo in discussione alcune scelte fatte dariguardo alla composizione dell’amministrazione