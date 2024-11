Biccy.it - Regalo inaspettato che Elettra ha fatto a Selvaggia e la letterina pungente

Ieri sera a Ballando Con le Stelle c’è stato l’incontro che in molti aspettavamo: quello traLucarelli edLamborghini. Le due hanno un passato un po’ complicato,di frecciatine e critiche di(che ha paragonato la cantante al CoronaVirus e ha messo in discussione il suo talento) e anche di una reazione di pancia della Lamborghini, che nel 2020 non si è presentata a Domenica In visto che c’era la giornalista. Ieri sera però le cose sono andate bene, addiritturahaunalla giurata: “Tra l’altro ti houn cadeau. Giuro, è dietro le quinte, non me lo fanno portare qui in studio, ma dopo prendilo“.Curiosi di sapere di cosa si tratta? Pronti con i cuoricini, perché adesso su Biccy.IldiLamborghini perLucarelli.