Neroverdi nelle Nazionali. Giocano pure gli azzurrini

Tutti in campo iimpegnati con ledi appartenenza. Gara quasi intera per Pedro Obiang, che ha giocato 84’ con la Guinea Equatoriale nel match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa ed oggi pomeriggio alle 17 replica in occasione della partita che la compagine africana gioca contro il Togo. Un terzo di match – da subentrato – invece per Kristian Torstvedt, che ha giocato l’ultima mezz’ora del match con cui la Norvegia ha regolato la Slovenia 4-2. Thor chiude la sua parentesi internazionale, come Obiang, nel pomeriggio alle 18 con Norvegia-Kazakistan in programma all’Ulevaal Stadion di Oslo. In campo sono già scesi anche i duearruolati da under 20 e under 21: Lipani, entrato al 66’ di Polonia Italia di Elite League, è stato tra i protagonisti della rimonta che ha visto l’under 20 di Corradi risalire da 0-2 a 3-2 in coda ad un finale pazzesco e Volpato non è stato da meno, griffando un assist che ha lasciato il segno nel 2-2 con cui l’under 21 ha chiuso, pareggiando 2-2, contro la Francia.