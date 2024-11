Ilfattoquotidiano.it - Luxottica dopo la festa di Natale con i Maneskin dice stop: “Troppa gente, decisione presa per ragioni di sicurezza. Spostiamo tutto in estate”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo scorso anno ladidell’azienda, che si è tenuta al Palaad Agordo in provincia di Belluno, è stato al centro di qualche polemica. Le star sul palco erano ie si sono presentate al palazzetto quasi 6mila persone, il doppio della capienza consentita. Molti sono anche rimasti fuori dai cancelli. Quest’anno per evitare ulteriori problemi l’azienda ha deciso dipare il tradizionale evento, a cui negli anni scorsi hanno partecipato star del calibro di Biagio Antonacci, Laura Pausini, J-Ax, Robbie Williams e Alex Del Piero.“La comunicazione è arrivata ai dipendenti – ha spiegato a Il Corriere della Sera Marco Frezzato, rappresentante Uiltucs in azienda– e devo dire che lo spostamento inè stato accolto molto favorevolmente da tutti noi. Certo, ladiera un appuntamento iconico, ma laè statasopratperdie ci piace l’idea di un evento all’aria aperta con l’arrivo della bella stagione”.