Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2024 in DIRETTA: Caporetto Italia, nessun qualificato. Seconda manche alle 13.00

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA11.22 Ci attende unaspettacolare13.00: tutti i primi 10 potrebbero vincere. Peccato che non ci sia l’.11.19 La classifica dopo la prima:Clement Noel (Francia) 59.67Loic Meillard (Svizzera) +0.02Steven Amiez (Francia) +0.21Linus Strasser (Germania) +0.30Dave Ryding (Gran Bretagna) +0.41Tanguy Nef (Svizzera) +0.48Alexander Steen Olsen (Norvegia) +0.57Eduard Hallberg (Finlandia) +0.60Samuel Kolega (Croazia) +0.65Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) +0.8611.18: non avremo azzurri nella.11.18 Fuori Saccardi, che aveva solo 0.58 di ritardo al secondo intermedio.11.17 Si rivede il norvegese Sebastian Foss-Solevaag: 19° a 1.39. Gross è fuori.11.14 Gross scende al 30° posto.