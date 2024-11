Sport.quotidiano.net - La Soudal Quick-Step saluta Alaphilippe

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 17 novembre 2024 - Formalmente alla scadenza dei contratti manca ancora più di un mese, ma con le gare in calendario ormai finite per molti corridori è già tempo di guardare al futuro: non prima di averto il proprio passato, specialmente se importante. E' il caso di Julianto dalla sua quasi excon un suggestivo video affidato ai propri canali social. I dettagli Nel contenuto, la versione breve del filmato integrale, lungo 43' e lanciato su YouTube, vengono esaltati tutti i successi raccolti dal francese in un'epopea durata 11 stagioni, con la voce narrante dell'immancabile Patrick Lefevere, il direttore sportivo della squadra belga al centro di diversi problemi e polemiche con i propri corridori. Neancheha fatto eccezione nonostante un palmares in cui figurano tappe vinte in tutti i Grandi Giri, la Milano-Sanremo 2019, la Freccia Vallone nel 2018 nel 2019 e nel 2021, la Strade Bianche 2019 e, con la maglia della Nazionale, la prova in linea dei Mondiali nel 2020 e nel 2021, oltre a diversi altri piazzamenti nelle Classiche.