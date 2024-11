Quotidiano.net - Francesca Cavallo: "Dalle bambine ribelli ai maschi spaziali del futuro: basta eroi, evviva le fragilità"

: come ha iniziato a scrivere storie per bambini? "È successo in modo casuale. All’inizio della mia carriera, dopo l’accademia di arte drammatica, insegnavo recitazione ai bambini. In quell’occasione mi sono resa conto di quanto il modo in cui si comunicava attraverso le storie con i bambini creasse uno scambio non soltanto con loro ma anche con le famiglie. In quell’esperienza c’era un grande potenziale di cambiamento proprio del mondo: raccontare storie ai bambini è l’unico tipo di comunicazione esistente che ti consente di comunicare a più generazioni anche molto distanti tra loro. È un tipo di comunicazione molto difficile quindi, ma anche estremamente potente, e questo è ciò che mi ha attirata verso questo tipo di scrittura". Qual è stato l’innesco per il bestseller Storie della buonanotte per? "L’innesco è stata una riflessione sul libro che avrei voluto sul comodino quando io ero piccola.